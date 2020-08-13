Esenler'de meydan savaşı gibi kavga

İHA 13.08.2020 - 13:32 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 13:37
İstanbul Esenler’de çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü Tuna Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
Kavgaya mahallede yaşayan onlarca kişi karıştı. Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri bıçak, taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı.
Bazı evlerin çatılarından kiremit yağdı. Vatandaşların meydan savaşını aratmayan kavgası cep telefonları kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Polis ekiplerinin onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye girmesi kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.