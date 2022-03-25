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Esenler'de öğrenci yurdundaki şiddete soruşturma: Yurt görevlisi gözaltında

İstanbul Esenler'de özel bir yurtta erkek öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 02:07

Esenler'de öğrenci yurdundaki şiddete soruşturma: Yurt görevlisi gözaltında

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı belirlenen yurt görevlisinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

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