Esenler'de öğrenciye şiddet uyguladığı öne sürülen yurt müdürüne adli kontrol

İstanbul Esenler'deki özel bir erkek yurdunda öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan yurt müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, M.E.P'nin de aralarında bulunduğu 7 öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 24 Mart'ta gözaltına alınan 27 yaşındaki yurt görevlisi A.E'nin dün tutuklanmasının ardından M.E.P'nin ağabeyi E.L.P. de kurum müdürü S.S'nin kendisini darbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.



Gözaltına alınan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.



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