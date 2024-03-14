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Esenler'de otomobil servis minibüsüne çarptı: 2 yaralı

Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu’nda otomobil, önünde seyir halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve servis minibüsü yolda savrulurken iki sürücü hafif şekilde yaralandı.

Esenler'de otomobil servis minibüsüne çarptı: 2 yaralı

O-3 TEM Bağlantı Yolu üzerinde Mahmutbey istikametinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aynı yönde önünde ilerleyen servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ve servis minibüsü yolda savrularak durdu. Diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşanan kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ayakta tedavi yaptı.

Kazaya karışan otomobil ve servis minibüsü çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle O-3 TEM Bağlantı Yolu’nda kısa süreli trafik meydana geldi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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