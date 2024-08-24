Esenler'de polis memuruna çarparak şehit eden sürücü tutuklandı

Esenler'de denetim yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a çarparak şehit olmasına neden olan sürücü Muhammet Furkan Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler'de polis memuruna çarparak şehit eden sürücü tutuklandı

Esenler'de 19 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda, Muhammet Furkan Y.'nin kullandığı otomobil denetim yapan polis memuru Mustafa Paksoy'a çarpmış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Paksoy yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Muhammet Furkan Y. emniyette yapılan işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Muhammet Furkan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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