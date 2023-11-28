Esenler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Esenler TEM O-3 bağlantı yolunda saat 22.30 sıralarında seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı.

Bu sırada saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ö.F.Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı.

Saldırganlar, ağaçlık alana kaçmaya çalışan Ö.F.Ö.'ye ve yanındaki diğer kişiye ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

