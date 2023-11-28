Esenler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Esenler'de seyir halindeki otomobile, bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Esenler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ölü

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Esenler TEM O-3 bağlantı yolunda saat 22.30 sıralarında seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı.

Bu sırada saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ö.F.Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı.

Saldırganlar, ağaçlık alana kaçmaya çalışan Ö.F.Ö.'ye ve yanındaki diğer kişiye ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

Esenler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.F.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Esenler'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - 2

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, çevrede inceleme yaptı. Saldırı sırasında şüphelilerin kullandığı silahtan çıkan merminin Ö.F.Ö.'nün bulunduğu otomobile de isabet ettiği görüldü.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ö.F.Ö.'nün cansız bedeni Yenibosna Adli Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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