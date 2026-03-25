Esenler'de sitede cinayet. Katil zanlısı 17, ölen 19 yaşında

İstanbul Esenler Havaalanı Mahallesi'ndeki bir sitede dün gece iddiaya göre, 19 yaşındaki Umut Özacar ile aralarında husumet olan H.İ. (17) tartışmaya başladı.



Tartışma sonrası siteden ayrılan H.İ., bir süre sonra arkadaşları K.G. (18) ve A.A. (17) ile birlikte geri döndü. Sitenin otoparkında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, arbede çıktı. Çıkan kavgada silahla vurulan Umut Özacar ağır yaralanırken, K.G., A.A. ve H.İ., olay yerinden uzaklaştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Umut Özacar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheliler H.İ., K.G. ve silahı kullandığı belirlenen A.A. silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten öldürme” suçundan adliyeye sevk edilecek.



Umut Özacar'ın cenazesi, işlemlerin ardından bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.