Esenler'de sopalı, yumruklu yol verme kavgası: 6 gözaltı

İstanbul Esenler'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışması sonrası sopalı, yumruklu kavga çıktı. Kavgada 6 kişi gözaltına alırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Haberler - DHA 10.02.2022 - 12:34

Esenler'de sopalı, yumruklu yol verme kavgası: 6 gözaltı

'un Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir minibüs sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

SOPALI, YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Araçlarda bulunan diğer kişilerin de tartışmaya katılması sonucu, tartışma sopalı yumruklu kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 6 kişi gözaltına alındı.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Karakola götürülen taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

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