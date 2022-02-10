Esenler'de sopalı, yumruklu yol verme kavgası: 6 gözaltı

İstanbul'un Esenler ilçesi Oruç Reis Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir minibüs sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

SOPALI, YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

Araçlarda bulunan diğer kişilerin de tartışmaya katılması sonucu, tartışma sopalı yumruklu kavgaya dönüştü.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 6 kişi gözaltına alındı.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI



Karakola götürülen taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.