imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Esenler'de taksi park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

İstanbul Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, park halindeki otomobile çarparak savruldu. Kazada yaralanan taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de taksi park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

'un Esenler ilçesi Menderes Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarparak savruldu.

Kazada taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede önlem alarak kaza yapan araçları kontrol etti.

Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de taksi şoförüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan taksi ve otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...