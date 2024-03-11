Esenler'de taksi park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

İstanbul'un Esenler ilçesi Menderes Mahallesi İnönü Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarparak savruldu.

Kazada taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede önlem alarak kaza yapan araçları kontrol etti.

Polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de taksi şoförüne ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Kazaya karışan taksi ve otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.