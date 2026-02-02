Esenler'de yanan iş yerinde 2 ceset bulundu. Biri başından vurulmuş
02.02.2026 19:49
Son Güncelleme: 02.02.2026 21:50
Esenler'de yanan iş yerinde iki ceset bulundu.
Esenler'de, iş yerinde çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından biri başından vurulmuş 2 kişiye ait ceset bulundu.
Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaparken 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda ölen kişilerin Ş.Y. (45) ve İ.A. (48) olduğu belirlendi. Bu kişiler iş yerindeyken yangının çıktığı tespit edildi.
Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından yapılan kontrollerde yerde başından vurulmuş halde bulunan kişinin Ş.Y, kucağında tabanca olan kişinin ise İ.A. olduğu anlaşıldı.