Esenler'de yanan iş yerinde 2 kişiye ait ceset bulundu

Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı.



İKİ KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU



Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölen kişilerin henüz kimliği belirlenemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.