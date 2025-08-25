Esenler'de yangın: 5 katlı binadan alevler yükseldi

İsranbul Esenler'de 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Esenler'de yangın saat 16.00 sıralarında Tuna Mahallesi 707. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

