Esenler'de yangın: 5 katlı binadan alevler yükseldi

Esenler'de yangın saat 16.00 sıralarında Tuna Mahallesi 707. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.