Esenler'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, saat 01.45 sıralarında Esenler TEM O-3 bağlantı yolu Fevziçakmak Mahallesi Atışalanı mevkiinde meydana geldi.

Edirne istikametine seyir halinde olan 2 otomobil, 1 hafif ticari araç, 1 minibüs ve 1 motosiklet çarpışarak zincirleme trafik kazasına karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Yahya K. hayatını kaybederken, Murat O., Miraç O., Doğukan B. ile isimleri henüz belirlenemeyen 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanırken trafik akışı alternatif yollardan sağlandı.

Hayatını kaybeden Yahya K.'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Araçların bulundukları yerden kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.