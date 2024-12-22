Esenler'de 10 kişilik gruptan polis ekibine saldırı: İki kişi gözaltına alındı

10 KİŞİLİK GRUP POLİSE SALDIRDI Şüpheliye kelepçe takılmaya çalışıldığı sırada ara sokaklardan gelen yaklaşık 10 kişilik bir grup, polislere saldırarak Umut Ş.'yi kaçırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli Umut Ş., bir polis memuruna yumruk, diğerine ise tekme attı. Sayıca az kalan polis ekibi, kendilerine saldıran şüphelilere önce biber gazı sıktı, ardından havaya ateş etti. Saldırgan grubun dağılmasının ardından şüpheli Umut Ş.'ye kelepçe takıldı. Şüphelinin üst aramasında, ceketinin cebinde 10 santimetre uzunluğunda bıçak bulundu.

TEKME ATARAK ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTI



Ekip aracına bindirilen şüpheli polis merkezine götürüldüğü sırada, bir kişi polis aracına su şişesi ve tekme atarak aracı durdurmak istedi.



Polis aracına saldıran Hacı Y. isimli şüpheliyi de gözaltına alan ekipler, 2 şüpheliyi polis merkezine götürdü.



Burada yapılan incelemede, şüphelilerden Umut Ş.'nin "Ateşli silah ve çok sayıda mermi bulundurmak" suçundan aranması ortaya çıktı.



Şüphelilerden H.Y., 18 yaşından küçük olduğu için Esenler Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli Umut Ş.'nin sorgusu devam ederken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.