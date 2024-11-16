Esenler'de banka soygunu girişimi: Şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince, bir bankanın şubesine kapalıyken yangın merdiveninden girip zarar verildiği ve hırsızlık yapılmaya çalışıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma yaptı.



Ekipler, 10 Kasım'da akşam saatlerinde bir şüphelinin yangın merdiveninin kapısını zorlayarak açtığını, iş yerinde yaklaşık 20 dakika gezerek çekmeceleri kurcaladığını, bir şey alamadan olay yerinden ayrıldığını belirledi.



Parmak izinden kimliği tespit edilen şüphelinin daha önceden 3 suç kaydı bulunan S.M. (30) olduğu anlaşıldı.



Esenler'de 11 Kasım'da ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

