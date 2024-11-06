Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile ile Özer'in avukatları Serbülent Özavcı, Şevki Tuçi ile kızı avukat Seraf Özer Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Özer'in avukatları 40 sayfalık tutukluluğa itiraz dilekçesi verdi.



CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan 50 milyon liralık bir para transferi olmadığını dile getirip "Çok kolay bir incelemeyle anlaşılabilecek birşey tutuklamaya konu edildi." dedi.



"YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN GÖRÜŞME ÇOK ESKİYE DAYANIYOR"



Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal ile görüşme iddiasıyla ilgili de değerlendirme yapan Bakan "Remzi Kartal görüşmesi ise hemşehrisi olan ve geçmişte milletvekilliği yaptığı buradan tanıdığı; ama bir HTS kaydı yok görüşme içeriği yok. Yapıldığı iddia edilen görüşme çok eskiye dayanıyor, 12-13 sene öncesine." dedi.