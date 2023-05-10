Esenyurt Belediyesi’ne ait ambulans haczedildi

Durdurulan hasta nakil ambulansının geçmiş döneme ait bir icra borcu nedeniyle hacizli olduğu tespit edilince, araç bağlandı.



Polis ekiplerinin ambulansı bağlamasının ardından hastanede sevk bekleyen hasta, çıkarılamadı. Esenyurt Belediyesi’ne ait bir başka hasta nakil aracı Mart ayında yine borçlar nedeniyle haczedilmişti.