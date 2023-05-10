Esenyurt Belediyesi’ne ait ambulans haczedildi

Esenyurt Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı, hasta almaya giderken haczedildi.

Esenyurt Belediyesi’ne ait ambulans haczedildi
Esenyurt Belediyesine ait ambulans hasta nakli sırasında haczedildi

Esenyurt Belediyesine ait ambulans hasta nakli sırasında haczedildi

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Esenyurt Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı, 2017 yılından kalan borçlar nedeniyle hasta almaya giderken haczedildi.

34 EZC 249 resmi plakalı araç, bel kırığı olan 80 yaşındaki H.K.'yı Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi’nden Esenyurt’taki evine götürdüğü sırada polis ekipleri tarafından hastane yakınında durduruldu.

Esenyurt Belediyesi’ne ait ambulans haczedildi - 1

Durdurulan hasta nakil ambulansının geçmiş döneme ait bir icra borcu nedeniyle hacizli olduğu tespit edilince, araç bağlandı.

Polis ekiplerinin ambulansı bağlamasının ardından hastanede sevk bekleyen hasta, çıkarılamadı. Esenyurt Belediyesi’ne ait bir başka hasta nakil aracı Mart ayında yine borçlar nedeniyle haczedilmişti.

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