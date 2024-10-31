Esenyurt Belediyesi'ne atama: İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy göreve getirildi

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak ceza evine gönderilmesinin ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer;

Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.



5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir"



ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖZER TUTUKLANDI



Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dün sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildmişti.



Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı.



Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.



Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, daha sonra çıkarıldığı mahkemece, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.

