Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın
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Devlet Hastanesi'nde çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastanenin elektrik jenaretörlerinin bulunduğu bölümde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilirken yetkililerden alınan bilgiye göre yedek jenaretörün devreye girmesiyle aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

'nin özel güvenlik görevlileri Acil serviste muayenelerin devam ettiğini, dumanın tahliye edilmesinin ardından polikliniklerinde tekrar hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

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