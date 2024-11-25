Esenyurt ve Fatih'te uyuşturucu operasyonları: 1 tutuklama

Esenyurt ve Fatih'te, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Esenyurt ve Fatih'te uyuşturucu operasyonları: 1 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 20 Kasım'da Esenyurt'un Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki boş arsada uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Suçüstü yakalanan M.A.İ. ve E.T'nin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih'in Silivrikapı Mahallesi'nde ise 21 Kasım'da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine ekipler düzenledi.

Şüpheli M.S.K'nin yakalandığı adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 17 fişek ve 28 bin 155 lira ele geçirildi.

" madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.K. tutuklandı, M.A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında işlem yapılan E.T. de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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