Esenyurt’ta 1 milyon liralık haraç saldırısı

Esenyurt’ta bir emlakçı, haraç isteyen kişiler tarafından kurşunlandı.



Olay, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde yaşandı.



Gece saatlerinde motosiklet ile iki kişi emlak ofisine geldi ve aralarından biri silahını çıkararak 4-5 el ateş etti.



Mermilerden bazıları işyerine isabet ederken, olayın ardından saldırganlar motosiklet ile hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.



Sabah saatlerinde işyerine gelen çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirirken, yetkililer olayla ilgili çalışma başlattı.



Aynı işyerinin ise iki ay önce de kurşunlandığı ve 1 milyon lira haraç istenildiği öğrenildi.



Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.