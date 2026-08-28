NTV

Esenyurt'ta 11 araç birbirine girdi. 2'si ağır 6 yaralı

28.08.2026 06:49

Esenyurt'ta 11 araç birbirine girdi. 2'si ağır 6 yaralı
DHA

Esenyurt'ta zincirleme kaza

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Esenyurt TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor. 