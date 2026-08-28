Esenyurt'ta 11 araç birbirine girdi. 2'si ağır 6 yaralı
28.08.2026 06:49
DHA
Esenyurt'ta zincirleme kaza
Esenyurt TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.