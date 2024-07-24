Esenyurt'ta 15 araçlık zincirleme trafik kazası

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki tır ve midibüsün de aralarında bulunduğu 15 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken ilk etapta yol trafiğe kapandı.



Araçlarla maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle bir süre sonra yoldaki trafik akışı tek şeritten verildi.

