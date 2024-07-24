Esenyurt'ta 15 araçlık zincirleme trafik kazası

Esenyurt'ta 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda araç yoğunluğu yaşandı.

Esenyurt'ta 15 araçlık zincirleme trafik kazası

Haramidere TEM Otoyolu bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki tır ve midibüsün de aralarında bulunduğu 15 aracın karıştığı meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken ilk etapta yol trafiğe kapandı.

Araçlarla maddi hasarın oluştuğu kaza nedeniyle bir süre sonra yoldaki trafik akışı tek şeritten verildi.

Esenyurt'ta 15 araçlık zincirleme trafik kazası - 1

Benzer noktada aynı saatlerde başka bir zincirleme kaza daha yaşandı.

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