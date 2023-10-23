Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada saat 13.20 sıralarında iddiaya göre, binanın giriş katında yaşayan otizmli çocuk oyun oynadığı sırada evin salonunda yangın çıktı.

Büyüyen alevler, dairenin diğer odalarına sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.