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Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

'un Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada saat 13.20 sıralarında iddiaya göre, binanın giriş katında yaşayan otizmli çocuk oyun oynadığı sırada evin salonunda çıktı.

Büyüyen alevler, dairenin diğer odalarına sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın - 1

Alevlerin üst kata sıçraması sonucu dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangında iki dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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