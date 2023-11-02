Esenyurt'ta 41 ev sahibine kaçak göçmen cezası

İstanbul Esenyurt'ta kaçak göçmenlere ev kiralayan 41 ev sahibine para cezası verildi.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. İstanbul Valiliği koordinasyonunda il emniyet ve il göç i müdürlüğü Esenyurt'ta kaçak göçmen ve kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yabancıların yoğun olarak bulunabileceği konutlarda, metruk binalarda, park bahçelerde, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

Esenyurt'un çeşitli yerlerine kurulan mobil göç noktalarında yapılan kontrollerde 512 yabancı uyruklunun kaçak olduğu tespit edildi. Bunlardan 318'inin de kalabalık bir şekilde konutlarda kaldığı belirlendi.

Bu kaçak göçmenlere evlerini kiraya veren 41 ev sahibine para cezası verildi. Ayrıca evleri de mühürlendi.