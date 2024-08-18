Esenyurt'ta 6 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta dün yapılan asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 6 kişi gözaltına alındı

İlçe Müdürlüğü ekiplerince, Balıkyolu Mahallesi'nde dün 18.30-21.30 saatlerinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 150 araç ve 40 motosiklet denetlendi, 525 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, 7 sürücüye para cezası kesti.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ünün çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan aramalarda 3 şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.

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