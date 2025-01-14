Esenyurt’ta adam kaçırma girişimi: Mahalleli araya girince kaçtılar

Esenyurt’ta dün gece saatlerinde saldırıya uğrayan bir kişi, bir grup tarafından arabayla kaçırılmak istendi.



Olay, 23:30 sıralarında İnönü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre beyaz bir araçla sokağa gelen bir grup, bir genci önce dövüp daha sonra arabayla kaçırmak istedi.



Çevredeki vatandaşların tepkisi ile karşılaşan saldırganlar vatandaşlarla da tartıştı.

PANİKLEYİP KAÇTILAR



Vatandaşlar önce polisi arayıp daha sonra arabaya eşya fırlattı. Bu durum sonrası panikleyen saldırganlar genci arabadan atıp kaçmaya başladı.



Polis olayla ilgili çalışma başlattı.