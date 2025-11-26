Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü

İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi Ambarlı Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, burada bulunan şarj ünitesine aracını bağladı. Kısa bir süre sonra şarj olan otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alev alev yandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.



Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.