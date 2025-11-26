Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü
26.11.2025 00:01
DHA
Esenyurt'ta akaryakıt istasyonunda şarj halindeki elektrikli otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi Ambarlı Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna gelen sürücü, burada bulunan şarj ünitesine aracını bağladı. Kısa bir süre sonra şarj olan otomobilde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobil alev alev yandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.