Esenyurt’ta akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

İstanbul Esenyurt’ta husumetli akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ortalık birbirine girerken 3 kişi yaralandı.

Esenyurt’ta akrabalar arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

İstanbul 'ta iddiaya göre aralarında önceden husumet olan akrabalar arasında silahlı çatışma çıktı. Cadde üzerinde kurşunlar havada uçuşurken ortalık birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önemli alırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Emniyet güçleri kavga ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

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