Esenyurt'ta alacak verecek meselesinde silah ve bıçaklar konuştu

Esenyurt'ta iddiaya göre alacak verecek meselesi olan iki grup arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yerinde başlayan kavga sokağa taşındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada 2 kişinin silahla, 6 kişinin ise bıçakla yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kavgaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor