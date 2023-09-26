Esenyurt'ta alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Akçaburgaz Mahallesi Ali Fahri Orman Caddesi'ndeki bir kafede, Bayram K. ile Seçkin B. arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışmada Bayram K., Seçkin B.'yi boğazından bıçakladı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Seçkin B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Cinayetin ardından kaçan Bayram K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

YAKINLARI OLAY YERİNDE TAŞKINLIK ÇIKARDI



Haberi alarak olay yerine gelen Seçkin B.'nin yakınları taşkınlık çıkardı. Bölgeye sevk edilen polis özel harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Seçkin B.'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polisin cinayetle ilgili çalışması sürüyor.