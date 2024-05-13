Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt'ta alışveriş yapan çift silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına, Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için girdi.

Dükkanın önüne gelen saldırgan, çifte ateş edip kaçtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D.'yi hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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