Esenyurt'ta alkollü sürücünün çarptığı kurye hayatını kaybetti

KAZA KAMERADA



Motokurye Furkan Dinçer'in hayatını kaybettiği kaza, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklete arkadan çarpan kamyonun durmadan yolda ilerlediği, motosikletin ise yolda parçalanarak sürüklendiği görülüyor.

“TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇUNDAN KAYDI VARMIŞ”

Kazayla ilgili konuşan avukat Furkan Erşen, “Alkollü hafriyat kamyonu şoförü, kardeşimizi katletti. Kardeşimize arkadan çarpıp kaçan şoför sabah saatlerinde yakalandı. Bizi en çok yaralayan konu; kişinin daha önce 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan kaydı varmış, aranıyormuş. Birine bir şey olmadan içeriye alamıyoruz. Devletimizin bu konuda daha hassas olmasını istiyoruz. Bütün kurye arkadaşlarımız, işini bıraktı bizlerle adliyeye geldi. Yargılamayı takip ediyoruz, başka Furkan'lara bir şey olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

“OĞLUM BİR DAHA GERİ GELMEYECEK”

Baba Emin Dinçer ise, “Çocuğumun hiç hatası yok, yüzde yüz o kusurlu. Trafik polisleri kameraları izledi. Adam kaçmıştı, sabah yakalandı. Oğlum bir daha geri gelmeyecek. Buradaki kuryeler Furkan'ın arkadaşları, artık onlarda benim oğlum" dedi.