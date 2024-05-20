Esenyurt'ta aracın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi 1642'nci Sokak'ta ilerleyen plakası öğrenilemeyen aracın sürücüsü, aynı yönde seyreden Bayram Örs'ün (44) kullandığı motosiklete çarptı.

Sürücü aracıyla kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Örs'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Polis ekiplerinin sürücüyü yakalama çalışması sürüyor. Bu arada kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.