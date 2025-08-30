Esenyurt'ta balkona tüfekle çıkan şüpheliye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta dün bir apartman dairesinin balkonundan aşağı silah doğrultulduğu ve çevrede bağrışmaların duyulduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.



Silah sahibi Z.B. (32) ile A.I.'yı (30) gözaltına alan polis, ruhsatsız tüfeğe ve 34 fişeğe de el koydu.



Şüphelilerden A.I. adli makamlarca serbest bırakılırken, Z.B'nin "silahlı tehdit", "hakaret", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından işlemleri sürüyor.

