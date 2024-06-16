Esenyurt'ta bayram günü korkutan yangın

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 604 sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından dört katlı binanın bitişiğinde bulunan alanda yakılan koltuktan çıkan yangın, binanın dış cephesine sıçradı.

Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatı katını sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.