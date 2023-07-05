Esenyurt'ta bebek arabalı kadınlara taciz iddiası

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1985. Sokak'ta kaldırımda ilerleyen 3 bebek arabalı kadını arkadan takip eden yabancı uyruklu Salameh A., iddiaya göre cep telefonu ile kadınlardan birinin fotoğraflarını çekti.

Durumu fark eden kadının arkadaşı hemen tepki gösterince Salameh A. yolun karşısına geçerek kaçmaya çalıştı.

KADIN TEPKİ GÖSTERDİ, ÇEVREDEKİLER YAKALADI

Kadınlardan biri ise şüphelinin peşinden giderek tepki gösterdi. Çevrede bulunan kişiler kadına yardım ederek şüpheliyi yakaladı.