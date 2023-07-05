Esenyurt'ta bebek arabalı kadınlara taciz iddiası

İstanbul Esenyurt'ta bebek arabalı 3 kadını takip ederek fotoğraflarını çektiği iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta bebek arabalı kadınlara taciz iddiası

'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1985. Sokak'ta kaldırımda ilerleyen 3 bebek arabalı kadını arkadan takip eden yabancı uyruklu Salameh A., iddiaya göre cep telefonu ile kadınlardan birinin fotoğraflarını çekti.

Durumu fark eden kadının arkadaşı hemen tepki gösterince Salameh A. yolun karşısına geçerek kaçmaya çalıştı.

KADIN TEPKİ GÖSTERDİ, ÇEVREDEKİLER YAKALADI

Kadınlardan biri ise şüphelinin peşinden giderek tepki gösterdi. Çevrede bulunan kişiler kadına yardım ederek şüpheliyi yakaladı.

Esenyurt'ta bebek arabalı kadınlara taciz iddiası - 1

Olay sırasında bölgede olan zabıta ekipleri Salameh A.'yı polis ekiplerine teslim etti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salameh A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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