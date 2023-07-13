Esenyurt’ta belediyeye ait bakım tesisinde yangın

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde belediyeye ait çöp araçlarının bakımının yapıldığı tesiste yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma çalışması sürüyor.

Esenyurt’ta belediyeye ait bakım tesisinde yangın

'ta belediyeye ait çöp araçlarının bakımının yapıldığı tesiste çıkan söndürüldü.

Koza Mahallesi 1342. Sokak'ta bulunan Esenyurt Belediyesinin çöp araçlarının bakımının yapıldığı tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Esenyurt’ta belediyeye ait bakım tesisinde yangın - 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi geldi.

Tesisin bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyurt’ta belediyeye ait bakım tesisinde yangın - 2

İtfaiyenin soğutma çalışmasının sürdüğü tesis ile alevlerin sıçradığı çöp kamyonlarında hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, bir çöp kamyonu ise kullanılamaz hale geldi.

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