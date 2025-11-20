Esenyurt’ta binada ilaçlama zehirledi: 1'i bebek 7 kişi etkilendi
20.11.2025 21:37
Son Güncelleme: 20.11.2025 21:40
İHA
Esenyurt’ta bir binanın bodrum katından yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 7 kişi etkilendi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.
Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı.
Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 7 kişi zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 7 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Güner, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 kişinin zehirlenme şüphesiyle etkilendiğini belirtti.
Güner, olay yerine 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personelinin yönlendirildiğini ve 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Güney ayrıca, hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.