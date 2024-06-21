Esenyurt'ta bir kişi tespihini almaya çalışırken mazgalın içine düştü

Esenyurt'ta bir kişi mazgala düşen tespihini almaya çalışırken mazgalın içine düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt'ta bir kişi tespihini almaya çalışırken mazgalın içine düştü

Olay, sabah saatlerinde Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, meydandaki bir kişi elindeki tespihi mazgala düşürdü.

Düşen tespihi almak için uğraşan vatandaş, dengesini kaybederek mazgaldan içeriye düştü. Mazgala düşen vatandaş yaralanırken, olayı gören çevredekiler, vatandaşı düştüğü yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu vatandaşı mahsur kaldığı yerden çıkardı. Hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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