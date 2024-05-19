Esenyurt'ta boşanma kavgası

İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki çift, sokak ortasında kavga etti. Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

Esenyurt'ta boşanma kavgası

Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, davaları bulunan karı koca sokak üzerinde konuşmak için buluştu. Adam buluşmaya kız kardeşini de getirirken, taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle polis ekipleri sokağa sevk edildi. Tartışma sürerken kadınlardan biri diğerini yere düşürdü. Bunun üzerine taraflar birbirine girerken polis ekipleri duruma güçlükle müdahale etti.

Tartışmanın nedeni bilinmezken yaşanan anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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