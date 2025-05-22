Esenyurt'ta büyük tehlike: Balıkyolu Köprüsü parça parça dökülüyor
Esenyurt'ta kolonunun döküldüğü, kirişlerindeki demirlerin göründüğü Balıkyolu Köprüsü alarm veriyor. Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Çare üretilmezse göçme tehlikesi var" dedi.
İstanbul Esenyurt, TEM Otoyolu girişinde her gün binlerce aracın geçtiği Balıkyolu Köprüsü'nden beton parçalar dökülmeye devam ederken kolon ve kirişlerindeki demirler görülüyor.
Köprünün korozyona uğramış demirleri ve çatlayan beton tabakaları, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen depremin ardından daha da belirgin hale geldi.
Hem sürücüler hem de alt geçidi kullanan yayalar için risk oluşturan köprü çevredekileri tedirgin etti.
İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, köprü ve üst geçitlerin 2018 yılı deprem yönetmeliğine göre belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini, hasarlı yapıların güçlendirme çalışmasının zaman kaybedilmeden yapılması gerektiğini söyledi.
"BAKIM YAPILMAMIŞ BİR KÖPRÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan "Yaygın bir korozyon var köprüde. Tabii ki bu ne demektir? Bakım yapılmamış bir köprüyle karşı karşıyayız. Rutin bakımları vardır bir köprünün. Betonarme köprülerde genelde 10 senede bir bakım yapılır. Bu, gerektiğinde daha da kısalabilir. Ama tabii bir 10 senede bir bakım yapılsa bu halde olmamalıydı" dedi.
"ELİMİZLE DOKUNUNCA BİLE KIRILIYOR"
Prof. Dr. Altan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada demiri koruyan beton kaplama kaybolmuş artık. Bakın, demir dışarıda duruyor ve korozyona uğramış. Betonarme köprülerde demir ve beton iki tane taşıyıcı vardır. Bunlardan birisi çekmeye, biri basmaya çalışır. İkisi birlikte betonarme deriz biz bunlara. Eğer demir çapları düşerse taşıyıcı özelliği azalır. Bakın, burada korozyondan dolayı demir çapları küçülmüş durumda. Elimizle bile kırılabiliyor çapları ve taşıyıcı özelliği azalıyor" diye konuştu.
"DEMİR KESİTİ O KADAR KÜÇÜLMÜŞ Kİ ARTIK BURKULMA VAR"
Köprüdeki bazı kolonlarda ciddi deformasyonların oluştuğunu belirten Prof. Dr. Altan, "Bakın, şu kolonda bir burkulma bile var. Yani yukarıdaki yükten dolayı artık demir kesiti o kadar küçülmüş ki burkulma bile var. Yani yük bindikçe demir artık burkuluyor. Bu ne demektir? 'Ben göçüyorum, bana çare üretin, yoksa ben göçeceğim' demektir. Yani demir göçecek. Zamanında bakımlar yapılsaydı köprü kurtulurdu. Ömrü uzatılabilir de bakımla. Bir köprünün ömrü de uzatılabilirdi. Ama şimdi ömrü kısaltılmış bakımsızlıkla. Kolonla kiriş dediğimiz yatay bölümde de, birleşim noktalarında da yaygın biçimde korozyon görüyoruz" diye konuştu.
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