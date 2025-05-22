Esenyurt'ta büyük tehlike: Balıkyolu Köprüsü parça parça dökülüyor

Hem sürücüler hem de alt geçidi kullanan yayalar için risk oluşturan köprü çevredekileri tedirgin etti.

"BAKIM YAPILMAMIŞ BİR KÖPRÜYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"



Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan "Yaygın bir korozyon var köprüde. Tabii ki bu ne demektir? Bakım yapılmamış bir köprüyle karşı karşıyayız. Rutin bakımları vardır bir köprünün. Betonarme köprülerde genelde 10 senede bir bakım yapılır. Bu, gerektiğinde daha da kısalabilir. Ama tabii bir 10 senede bir bakım yapılsa bu halde olmamalıydı" dedi.



"ELİMİZLE DOKUNUNCA BİLE KIRILIYOR"



Prof. Dr. Altan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada demiri koruyan beton kaplama kaybolmuş artık. Bakın, demir dışarıda duruyor ve korozyona uğramış. Betonarme köprülerde demir ve beton iki tane taşıyıcı vardır. Bunlardan birisi çekmeye, biri basmaya çalışır. İkisi birlikte betonarme deriz biz bunlara. Eğer demir çapları düşerse taşıyıcı özelliği azalır. Bakın, burada korozyondan dolayı demir çapları küçülmüş durumda. Elimizle bile kırılabiliyor çapları ve taşıyıcı özelliği azalıyor" diye konuştu.