Esenyurt'ta çarşaf giyip oto galeriye kurşun yağdırdı

Olay, Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde meydana geldi.

İddiaya göre, çarşaf giyen kişi elindeki çantasıyla iş yerinin önüne geldi. Husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye kurşun yağdıran şüpheli ardından olay yerinden hızlıca kaçtı.

Saldırıda kullandığı silah ise yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.