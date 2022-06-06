Esenyurt'ta çatışma: Biri ağır üç yaralı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır üç kişi yaralandı.



Olay, Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.



Çatışmada yaralanan üç kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.