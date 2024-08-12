Esenyurt’ta çocuklara uyuşturucu satışı

Esenyurt’ta çocuklara uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, saha çalışmalarında çocuklara uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, İncirtepe Mahallesi’nde M.Ö’yü, 18 yaşından küçük S.S’ye uyuşturucu sattığı sırada suçüstü yakaladı.



M.Ö’nün üst aramasında 14 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.



Şüphelinin uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından M.Ö. adliyeye sevk edilirken, S.S. ise ailesine teslim edildi.