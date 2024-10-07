Esenyurt'ta çocukları taciz eden şüpheli yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta sokakta oyun oynayan iki kız çocuğunu taciz eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Esenyurt'ta çocukları taciz eden şüpheli yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi'nde 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı.

Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta çocukları taciz eden şüpheli yakalandı - 1

Yapılan çalışmalarda kimlik bilgileri tespit edilen H.M. isimli şahıs Fatih Mahallesi'ndeki evinde dün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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