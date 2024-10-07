Esenyurt'ta çocukları taciz eden şüpheli yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi'nde 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı.

Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.