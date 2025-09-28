Esenyurt'ta çocukların silahlı şakası: Arkadaşına ateş etti

Sokakta yürüyen çocuk yaştaki üç kişi, aralarında şakalaşmaya başladı.

İstanbul Esenyurt 'ta çocuk yaştaki üç arkadaşın şakalaşmasında silah patladı.

Esenyurt'taki olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde üç çocuktan birinni belindeki silahı çekip, arkadaşının ayağına ateş ettiği an yer aldı.