Esenyurt'ta çocukların silahlı şakası: Arkadaşına ateş etti
İstanbul Esenyurt'ta üç çocuktan biri, şakalaştıkları sırada arkadaşına silahla ateş etti. Kuru sıkı olduğu değerlendirilen silahın patlaması sonucu yaralanan olmadı.
İstanbul Esenyurt'ta çocuk yaştaki üç arkadaşın şakalaşmasında silah patladı.
Olay, geçen gün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı.
Sokakta yürüyen çocuk yaştaki üç kişi, aralarında şakalaşmaya başladı.
SİLAHINI ÇEKTİ, ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ
O sırada içlerinden biri, belindeki silahı çekerek arkadaşına doğrulttu.
Ardından ise kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla arkadaşının ayağına doğru ateş etti.
Olayda yaralanan olmadı.
Yaşananların ardından gülerek olay yerinden uzaklaşan çocukların o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- Polis Adliye
- Silah
- İstanbul Esenyurt