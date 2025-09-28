Esenyurt'ta çocukların silahlı şakası: Arkadaşına ateş etti

İstanbul Esenyurt'ta üç çocuktan biri, şakalaştıkları sırada arkadaşına silahla ateş etti. Kuru sıkı olduğu değerlendirilen silahın patlaması sonucu yaralanan olmadı.

'ta çocuk yaştaki üç arkadaşın şakalaşmasında patladı.

Olay, geçen gün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı.

Sokakta yürüyen çocuk yaştaki üç kişi, aralarında şakalaşmaya başladı.

Esenyurt'ta çocukların silahlı şakası: Arkadaşına ateş etti - 1 Esenyurt'taki olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde üç çocuktan birinni belindeki silahı çekip, arkadaşının ayağına ateş ettiği an yer aldı.

SİLAHINI ÇEKTİ, ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ

O sırada içlerinden biri, belindeki silahı çekerek arkadaşına doğrulttu.

Ardından ise kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla arkadaşının ayağına doğru ateş etti.

Olayda yaralanan olmadı.

Yaşananların ardından gülerek olay yerinden uzaklaşan çocukların o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

