Esenyurt'ta çocukların tartışmasına aileler dahil oldu, mahalle karıştı

Esenyurt'ta iki aile sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi.

Olay, geçtiğimiz gün Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı.

Evinden çıkan bir genç ile husumetli olduğu ailenin kızı kapı önünde çarpıştı.

Bu duruma öfkelenen genç kız, arkasından giderek tepki gösterdi.