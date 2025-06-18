Esenyurt'ta çocukların tartışmasına aileler dahil oldu, mahalle karıştı
Esenyurt'ta çocukların tartışmasına aileleri dahil olunca mahalle karıştı. İki aile tekme tokat birbirine girdi.
Esenyurt'ta iki aile sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi.
Olay, geçtiğimiz gün Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı.
Evinden çıkan bir genç ile husumetli olduğu ailenin kızı kapı önünde çarpıştı.
Bu duruma öfkelenen genç kız, arkasından giderek tepki gösterdi.
Kısa sürede büyüyen olaya ailelerinde dahil olmasıyla olay büyüdü.
Apartman girişinde toplanan çok sayıda aile üyesi sözlü tartışmaya başladı.
Bir süre sonra genç kız husumetli olduğu ailenin tokat ve yumruk darbelerine maruz kalırken, kısa süre sonrada kadınlar birbirlerine yumrukla saldırdı.
İki aile arasında daha önceden de giriş kapısını kapatılması nedeniyle kavga çıktığı öğrenildi.
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