Esenyurt'ta çocuktan polise yumruk
İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında bıçaklı kavga çıktı. O sırada tarafları sakinleştirmek isteyen bir polis, çocuk yaştaki saldırgan tarafından yumruklandı.
İstanbul'da çocuk yaştaki bir saldırgan, polisi yumrukladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çınar Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen olay bıçaklı kavgaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
ÇOCUK POLİSİ YUMRUKLADI
Tarafları sakinleştirmeye çalışan polise küçük yaştaki bir çocuk yumruk attı.
Sonrasında ailesi, çocuğu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Polise yumruk atan çocuk, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından ise çocuk, adliyeye sevk edildi.
