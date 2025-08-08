Esenyurt'ta çocuktan polise yumruk

İstanbul'da çocuk yaştaki bir saldırgan, polisi yumrukladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınar Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olay bıçaklı kavgaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.