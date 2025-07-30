Esenyurt'ta çöp kamyonu dehşeti: 12 yaşındaki Yusufcan yaşamını yitirdi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 363 Sokak'ta dün akşam İ.Ş. idaresindeki çöp kamyonu, Yusufcan D.'ye (12) çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Sürücü gözaltına alındı. Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, çöp kamyonunun önünden geçen çocuğa çarpıp üzerinden geçtiği görülüyor.

